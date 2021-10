Ed Sheeran ospite a “Che tempo che fa”

Domenica 24 ottobre presenta in esclusiva per l'Italia il nuovo album "=" Ed Sheeran Redazione Sorrisi







Non smette di espandersi la lista di ospiti internazionali di "Che tempo che fa". Questa volta a casa di Fabio Fazio ci sarà Ed Sheeran per presentare in anteprima italiana il nuovo album “=”, in uscita il 29 ottobre.

L'appuntamento è per domenica 24 ottobre su Rai3 con l'esibizione live dei primi due estratti dal nuovo album: “Bad habits” e “Shivers”. Il cantautore non ha certo bisogno di presentazioni: ha vinto 4 Grammy, 6 Brit Award e 7 Billboard Award e già nel 2015 è stato inserito nella classifica di “Time” delle 100 persone più influenti al mondo.