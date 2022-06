Election Day del 12 giugno: due giorni di speciali per la Rai

Partiranno da domenica 12 giugno, gli speciali Rai dedicati ai referendum sulla Giustizia e alle elezioni amministrative in oltre novecentosettanta Comuni, come Genova, Palermo, L'Aquila e Catanzaro. Speciali che inizieranno a partire dalle 23, appena chiuse le urne, con gli Exit Poll relativi ai cinque quesiti referendari e i candidati Sindaco nei cinque capoluoghi; mentre dalle 23.30 saranno a disposizione le proiezioni, sulla base dei voti scrutinati nelle sezioni, relative ai quesiti referendari.

Su Rai1, invece, dalle 22.45 circa, comincerà lo Speciale “Porta a Porta” Referendum in collaborazione con il Tg1 e dalle 22.50 ci saranno gli speciali a cura del Tg3, su Rai 3, e di Rainews24, che in entrambe le giornate si occuperà del voto anche durante “Mattina 24” e “Sera 24” con collegamenti dalle principali città in cui si voterà, con i comitati referendari e ospiti.

Quindi, lunedì 13 a partire dalle 14.30 verranno diffuse all’interno dei programmi e degli speciali a cura delle testate giornalistiche le proiezioni relative ai voti percentuali ottenuti per: i candidati Sindaco per le città di Palermo, Genova, L’Aquila, Catanzaro, Verona e Parma; le relative coalizioni; le singole liste a sostegno.

Dalle 13.50 Rainews24, con uno speciale che durerà fino alle 19.50, fornirà aggiornamenti sui dati. A partire dalle 14 fino alle 17.15 circa su Rai1 ci sarà lo Speciale Elezioni amministrative curato dal Tg1 e poi, in prima serata, lo Speciale “Porta a Porta” in collaborazione con il Tg1. Su Rai2 tra le 17.15 e le 19 Speciale Tg2 su referendum e elezioni amministrative poi sarà il “Tg2 Post” a continuare a occuparsi dell’argomento dalle 21. Su Rai3 comincerà il Tg3 con lo Speciale sul voto alle 14.30, poi il testimone passerà alla Tgr con lo Speciale Elezioni, dalle 17.40 alle 18.15, che sarà realizzato dalle redazioni di Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto. Un racconto in tempo reale con collegamenti dalle città e dai seggi. A concludere la giornata “Linea Notte”, dalle 23.15 circa.