Sono partite le riprese della seconda stagione di "Fiori sopra l'inferno"







Per tutto il mese di dicembre si svolgeranno in Friuli-Venezia Giulia le riprese della seconda stagione di “Fiori sopra l’inferno” con Elena Sofia Ricci nei panni della detective Teresa Battaglia, nata dalla penna di Ilaria Tuti. La serie è ambientata in Resia ma si gira soprattutto in Valcanale, tra i comuni di Tarvisio e Malborghetto-Valbruna.