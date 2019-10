Elezioni Regionali in Umbria: la programmazione della Rai

27 Ottobre 2019 | 15:38 di Lorenzo Di Palma

Parte dalla chiusura delle urne, domenica 27 ottobre alle 23 con il primo exit-poll (del Consorzio Opinio Italia, seguito alle 23.40 dal secondo e alle 24 circa dalle prime proiezioni) sui candidati Presidente della Regione, e continua lunedì 28 ottobre con risultati e i commenti, la programmazione speciale della Rai per le Elezioni regionali in Umbria.

Le proiezioni saranno continuamente aggiornate fino a quando i dati non saranno ritenuti stabili e saranno diffuse su RaiNews24 (in uno speciale in onda a partire dalle 22.50 e condotto dal direttore Antonio Di Bella), nello Speciale TG3 Elezioni Umbria (dalle 22.55 all’1) e nell’edizione della Tgr delle 23.30.

Lunedì 28 si comincia su Rai3 con la Tgr che propone il primo approfondimento sulla base dei voti scrutinati e probabilmente definitivi all’interno di Buongiorno Italia (alle 6.59) seguito alle 7.30 da Buongiorno Regione e Rai1 seguirà i risultati all’interno di Unomattina, mentre lo stesso farà Rai3 con Agorà, in collaborazione con il Tg3. Chiude la giornata, alle 23.40 lo Speciale Porta a Porta Elezioni Umbria 2019 - Vincitori e Vinti, a cura di Rai1 e Tg1.