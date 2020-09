Emmy Awards: la 72° edizione in diretta su Rai4  

20 Settembre 2020 | 16:51 di Lorenzo Di Palma

Sarà trasmessa in diretta a partire dalle 1.45 nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 settembre anche quest’anno da Rai4, la cerimonia di consegna degli Emmy Awards ai protagonisti delle serie americane più amate dal pubblico e apprezzate dalla critica. Nell’edizione italiana, ci sarà il commento in studio del giornalista Andrea Fornasiero e di Carolina Di Domenico con ospite il fumettista Zerocalcare.

A causa dell’emergenza sanitaria da covid-19, la cerimonia non si svolgerà, come di consueto, al Microsoft Theatre di Los Angeles, in presenza dei candidati e del pubblico, ma i vari nominati saranno in collegamento streaming con il conduttore Jimmy Kimmel.

Con la conclusione, lo scorso anno, della serie dei record Il Trono di Spade, vincitrice di ben 59 premi Emmy, quest’anno la classifica delle nomination è guidata con 11 candidature da Watchmen, la serie drama HBO tratta dal graphic novel di Alan Moore. Seguono, rispettivamente con dieci e nove nomination, il dramma familiare Succession e il thriller, con Jason Bateman e Laura Linney, Ozark. La replica della cerimonia sarà trasmessa su Rai4 lunedì 21 settembre, in seconda serata.