“Energie in viaggio”: il programma on the road che racconta la transizione energetica

Enrico Bertolino, Lucilla Agosti e Massimiliano Rosolino sono i protagonisti di questa originale trasmissione Redazione Sorrisi







Si chiama "Energie in viaggio" la novità che prende il via su Rete 4 da sabato 18 marzo alle ore 10.45. È un inedito programma on the road racconta la transizione energetica che sta affrontando il nostro Paese. Protagonisti e conduttori dall’attore comico Enrico Bertolino, la conduttrice Lucilla Agosti e il campione di nuoto olimpico Massimiliano Rosolino.

Il tema della transizione energetica, che è molto attuale e di grande importanza, viene trattato in modo originale e coinvolgente attraverso una miscela di intrattenimento e informazione. In ogni puntata, infatti, ai protagonisti verrà affidata una diversa missione. Grazie ad alcuni indizi trovati all’interno di una misteriosa "Scatola dell’Energia", i tre percorreranno l’Italia da nord a sud per raccontare le storie di donne e uomini che stanno facendo la differenza nel campo della transizione energetica. Tra i temi che verranno toccati in particolare nel corso ddi "Energie in viaggio" ci sono la mobilità elettrica, l'energia rinnovabile e la geotermia. Ogni spettatore potrà vivere in prima persona un’esperienza unica alla scoperta delle diverse realtà del nostro Paese che stanno contribuendo alla salvaguardia del nostro pianeta.