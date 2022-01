Enrico Lucci è il nuovo inviato di “Striscia la Notizia”

In diretta da Roma, presidierà l’ingresso del Parlamento per raccontare in tempo reale, a modo suo, la corsa al Colle per l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica. È Enrico Lucci (58 anni) che lunedì 24 gennaio debutterà come inviato di “Striscia la notizia”, il tg satirico di Antonio Ricci in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 nella fascia preserale. Lucci vanta una lunga carriera in tv, iniziata nel 1993, alternando collaborazioni con Rai e Mediaset. L’ultima sua prova sul piccolo schermo è del 2019, su Rai2 con “Realiti - Siamo tutti protagonisti” e “Quelli che il calcio”.