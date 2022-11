Enrico Montesano squalificato da “Ballando con le stelle”

In una nota rai del 13 novembre, l'annuncio dopo la segnalazione sui social. Ecco cos'è successo Alessandro Alicandri







In merito a quanto accaduto a "Ballando con le stelle" in onda su Raiuno il 12 novembre, Enrico Montesano è stato squalificato dal programma condotto da Milly Carlucci (era accompagnato dalla maestra ballerina Alessandra Tripoli). In una nota Rai diramata pochi minuti fa, si dice:

Quanto accaduto ieri sera a Ballando con le stelle, in onda su Rai1, è inaccettabile. Resta inammissibile che un concorrente di un programma televisivo del servizio pubblico indossi una maglietta con un motto e un simbolo che rievocano una delle pagine più’ buie della nostra storia. Chiediamo scusa a tutti i telespettatori e, in particolare, a coloro che hanno pagato e sofferto in prima persona a causa del nazifascismo a cui proprio quella simbologia fa riferimento. E’ decisione, dunque, della Rai interrompere la partecipazione di Enrico Montesano alla trasmissione del sabato sera “Ballando con le stelle”.

Nello specifico Enrico Montesano avrebbe indossato durante le prove andate in onda ieri una maglietta con su scritto "Memento audere semper", frase che fa riferimento come riportato da varie fonti, farebbe chiaro riferimento alla Decima Mas (altrimenti detto X Mas), corpo militare indipendente che le pagine di storia raccontano aver collaborato con il nazifascismo e lottato contro il movimento partigiano italiano.

Pochi minuti fa, ecco la replica sui social di Enrico Montesano: