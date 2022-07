Euro 2022: la finale Inghilterra-Germania in tv

A Wembley si sceglie la regina del calcio femminile con una sfida che sa di classico Euro 2022 Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







Sarà un classico del calcio internazionale, Inghilterra-Germania, la finale del campionato europeo del calcio femminile, Euro 2022, che si giocherà nel mitico stadio di Wembley a Londra, domenica 31 agosto.

Inghliterra-Germania, calcio d'inizio alle 18 ora italiana, sarà trasmessa in diretta su Rai2 e RaiPlay, a partire dalle 17.50, con il commento di Tiziana Alla e Carolina Morace e gli interventi da bordo campo e le interviste di Alessandra D'Angiò. La radiocronaca in diretta avrà la voce, su Rai Radio1, di Sara Meini mentre sul sito rainews.it sarà disponibile la cronaca testuale, con statistiche in tempo reale.

Esattamente dieci anni Wembley ospitò la finale per il titolo olimpico del calcio femminile: gli 80.203 spettatori che assistettero alla vittoria degli Stati Uniti sul Giappone (2-1, con doppietta di Carli Lloyd) costituiscono il record di presenza per una partita di calcio femminile in Europa.

Un record che potrebbe essere battuto, domenica pomeriggio, soprattutto perché sul prato di casa ci saranno le Leonesse che cercheranno di portare per la prima volta nella storia l'Inghilterra sul gradino più alto del podio. Compito tutt'altro che semplice, perché di fronte ci sarà la Germania, ovvero la più titolata nazionale del Vecchio Continente, capace di imporsi 8 volte, sei delle quali consecutive tra il 1995 e il 2013.