Euro2020: la telecronaca della Finale a Bizzotto-Serra

Racconteranno Italia-Inghilterra su Rai1. "La grande attesa" dalle 18 con Roberta Capua, Gianluca Semprini e tanti ospiti







Saranno Stefano Bizzotto e Katia Serra a raccontare, su Rai1, Italia-Inghilterra, la finale di Euro2020, in sostituzione di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. La coppia Bizzotto-Serra ha già commentato, in questa edizione degli Europei, sei partite, ultima il quarto di finale Repubblica Ceca-Danimarca. Il cambio è diventato necessario dopo la positività del telecronista Rai, voce della nazionale fino alla sfida con la Spagna.

Il bordocampo sarà, come sempre, di Alessandro Antinelli, mentre le interviste ai protagonisti verranno gestite da Fabrizio Tumbarello, che sostituirà Aurelio Capaldi. Il collegamento con Wembley inizierà alle 20.30, subito dopo il Tg1, preceduto dall’introduzione di Paola Ferrari, Claudio Marchisio e Luca Toni, nello studio allestito da Raisport sulla terrazza dell’Auditorium RAI del Foro Italico.

E volendo aspettando il big match Italia – Inghilterra allo stadio Wembley di Londra, su Rai1 domenica 11 luglio alle 18 in diretta dagli studi di via Teulada, Roberta Capua e Gianluca Semprini condurranno il programma “La grande attesa”, realizzato con Rai Sport con tanti ospiti e collegamenti dalle piazze italiane per condividere assieme al pubblico timori e auspici sulla finale degli Europei.

Mentre su Rai Play sono tutti prontissimi a “Casa The Jackal” per sostenere gli Azzurri nella finale di Euro2020 di domenica al Wembley Stadium di Londra. Ciro, Fabio, Aurora, Fru, Claudia, Simone e i loro ospiti torneranno a collegarsi su RaiPlay, dal salotto di casa, alle 20,40, per l’appuntamento conclusivo di Euro2020. Insieme a loro, tra presenze e collegamenti Carolina Morace, Francesco Paolantoni, Lodovico “Lodo” Guenzi e Alberto “Bebo” Guidetti.