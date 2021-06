Euro2020: un weekend di grande calcio su Rai1

Sabato la sfida Portogallo-Germania, domenica torna in campo l’Italia contro il Galles Ciro Immobile e Roberto Mancini Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







Già qualificati agli ottavi, ma con l'obiettivo di conquistare il primo posto nel girone A, tornano in campo gli Azzurri di Roberto Mancini domenica pomeriggio, 20 giugno, alle 18, allo Stadio Olimpico di Roma, contro il Galles di Gareth Bale che, invece, dovrà difendere il secondo posto dal tentativo di aggancio della Svizzera, impegnata contemporaneamente a Baku contro la Turchia.

Italia-Galles (diretta Rai1, telecronaca di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro, interviste di Alessandro Antinelli, Aurelio Capaldi e Andrea Riscassi, studio esterno con Enrico Varriale e Claudio Marchisio, presentation con Paola Ferrari, Luca Toni e Marco Tardelli) arriverà in conclusione di un weekend di calcio straordinario, che sabato 19, sempre su Rai1, vivrà, in successione, due momenti tanto appassionanti quanto delicati.

Alle 18, in diretta da Monaco di Baviera, con il racconto di Stefano Bizzotto e Katia Serra, per la seconda giornata del gruppo F, la Germania cercherà di riprendersi dallo shock della sconfitta all'esordio contro la Francia, ma di fronte troverà il Portogallo di Cristiano Ronaldo, che con un successo blinderebbe il primo posto nel raggruppamento di ferro dell'Europeo.

Alle 21, invece, nella fornace della "Cartuja", conclusione del secondo turno per il gruppo E: dopo lo 0-0 all'esordio contro la Svezia per la Roja e la clamorosa sconfitta contro la Slovacchia per Lewandowski e compagni, Spagna-Polonia è già uno spareggio. La telecronaca del match, in diretta da Siviglia, sarà di Dario Di Gennaro e Andrea Agostinelli.