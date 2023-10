Euro2024: Italia-Malta in diretta su Rai1

La Nazionale è a Bari per la prima delle due partite decisive per la qualificazione ai prossimi Europei Luciano Spalletti Credit: © FGCI Lorenzo Di Palma







Sarà trasmessa in diretta su Rai1, sabato 14 ottobre a partire dalle 20.35 subito dopo il Tg1, la partita Italia-Malta, con il commento di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro e gli interventi da bordocampo di Tiziana Alla e Andrea Riscassi. In studio, invece, per i commenti dell’intervallo e del dopopartita ci saranno Alessandro Antinelli e Lele Adani.

Per la nostra Nazionale l’obiettivo è innanzitutto lasciarsi alle spalle, per quanto possibile, ciò che è accaduto nelle ultime ore con il nuovo scandalo del calcio-scommesse, evitare di pensare a quello che potrebbe accadere nei prossimi giorni e rimanere concentrati sul campo, e sulla assoluta necessità di portare a casa tre punti fondamentali per continuare l'inseguimento al secondo posto nel girone C, alle spalle dell'Inghilterra, un posto che vale la qualificazione all'Europeo tedesco del prossimo anno.

È questo ciò che chiederà agli Azzurri il Ct, Luciano Spalletti, visto che la gara apre il penultimo turno di qualificazione a Euro2024 (martedì, poi, ci sarà la trasferta a Wembley): la formazione è in piena emergenza, dopo l’abbandono di Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo anche Federico Chiesa è tornato a Torino per il riacutizzarsi dell'infortunio muscolare che gli aveva già fatto saltare il derby di campionato, mentre Mattia Zaccagni, pure indisponibile per la gara del San Nicola, è rimasto nel gruppo azzurro.