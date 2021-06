“Europei a casa The Jackal”, dall’11 giugno su RaiPlay

Dall'11 giugno su RaiPlay arriva “Europei a casa The Jackal”, un commento ironico alle partite di calcio “Europei a casa The Jackal” Credit: © Rai Antonella Silvestri







«Non capiamo nulla di calcio»: entra in campo con tutta l’ironia che lo contraddistingue Fabio Balsamo dei The Jackal all’inizio della conferenza di presentazione alla stampa di “Europei a casa The Jackal”, il nuovo programma (prodotto in esclusiva per la piattaforma digitale Rai) che andrà in onda su RaiPlay a partire dall'11 giugno, alle 21.00, pensato per seguire in diretta le partite della Nazionale Italiana in una formula insolita.

I “The Jackal” (oltre allo stesso Balsamo ci sono Ciro Priello, Gianluca Fru, Simone Ruzzo, Aurora Leone e Claudia Napolitano) commenteranno insieme ai loro ospiti ogni match, all’insegna dello humour più sfrenato. L’obiettivo è guardare i sette appuntamenti con gli Europei in una prospettiva leggera, ironica e con lo spirito di condividere emozioni e risate. «Abbiamo voluto riproporre uno studio che evocasse un clima casalingo» dichiara Fabio del gruppo comico napoletano a cui fa da eco Ciro Priello: «Ricreeremo un divano tra amici che si incontrano per seguire gli azzurri».

I The Jackal, super esperti in contenuti brevi, si cimentano in un progetto con appuntamenti decisamente più lunghi. Si parte con il debutto dell’Italia agli Europei contro la Turchia, per poi proseguire mercoledì 16 giugno alle 21.00 (Italia-Svizzera) e domenica 20 giugno alle 18.00 per Italia-Galles. Il programma sarà in diretta dal Centro di Produzione Rai di Napoli. «Non abbiamo la pretesa di rivolgerci ad un pubblico preparatissimo sul calcio. Ce la giochiamo sull’emotività che puo’ scatenare il semplice tifo» sottolinea Claudia Napolitano. «Dovremo moderare le nostre reazioni» scherza Aurora Leone coinvolta nel caso “Partita del cuore” (l’attrice aveva dichiarato di essere stata cacciata perché donna). Interpellata sulla vicenda, insieme a Ciro, la Leone ha così risposto: «Non commentiamo le recenti dichiarazioni. Sono stata male, ma la mia verità l’ho già raccontata. Vedremo. Questo progetto ci dà l’occasione per ripartire. L’ironia è la nostra vita».

«Per noi il ritorno dei The Jackal in esclusiva su RaiPlay è una vera festa. Regalare al nostro pubblico un racconto leggero e ironico su un evento così atteso come gli Europei di calcio è un altro modo per fare il tifo per i nostri atleti e festeggiare tutti insieme questo lento riavvicinamento alla normalità» commenta Elena Capparelli, direttore di RaiPlay. E sul passaggio dal web al contesto televisivo, Fabio precisa: «Noi riconosciamo una dignità orizzontale dei canali di comunicazione. Nel nostro modo di lavorare, non siamo mai fedeli a un solo stereotipo. Ci confrontiamo sempre. Ci smontiamo da soli le nostre stesse idee. Cerchiamo, in ogni prodotto, di partire da zero. Bisogna riconoscere che l’avvento dei social è stato determinante. Oggi il cellulare è come un telecomando».

Dunque, con un occhio alla partita e uno ai social, il popolare gruppo comico accoglierà attorno al divano, di volta in volta, amici e ospiti vip sempre nuovi, senza risparmiare commenti e reazioni davanti alle azioni di gioco più entusiasmanti degli Azzurri guidati da Roberto Mancini.