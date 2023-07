Europeo Under 19: finale Italia–Portogallo su Rai3

Cambio di palinsesto per Rai3, che ha deciso di trasmettere in diretta la finale del Campionato europeo Under 19 di calcio dopo la clamorosa qualificazione degli Azzurrini alla sfida, a spese della Spagna.

“Italia-Portogallo”, in programma a Malta, sarà quindi in diretta domenica 16 luglio su Rai Radio 1 e Rai3. Fischio d’inizio alle 21. La cronaca sarà di Diego Carmignani e Giacomo Prioreschi. Il collegamento inizierà dalle 20.40, per seguire in diretta gli inni nazionali.