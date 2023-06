Europeo Under 21: Italia-Svizzera in diretta su Rai2

Dopo la sconfitta contro la Francia per la squadra di Paolo Nicolato è già spareggio Italia Under 21 Credit: © Getty Lorenzo Di Palma







Per gli “Azzurrini” di Paolo Nicolato sarà già una partita da "dentro o fuori", il secondo match dell'Europeo Under 21, quello contro la Svizzera, in programma a Cluj domenica 25 giugno alle 17.50. Italia-Svizzera andrà in onda in diretta su Rai2, con il commento di Luca De Capitani e Katia Serra, gli interventi da bordocampo di Andrea Riscassi e quelli in studio con Simona Rolandi e Antonio Di Gennaro.

Per i ragazzi di Nicolato sarà fondamentale assorbire la delusione della sconfitta contro la Francia, dimenticare le clamorose sviste arbitrali e ritrovare la concentrazione. Gli elvetici, infatti, guidano il girone D, a pari punti con la Francia, dopo il 2-1 in rimonta col quale hanno battuto la Norvegia nella loro gara d'esordio, e all'Italia, per continuare l'avventura continentale, serve una vittoria per ri-sistemare la classifica (ai quarti di finale passano le prime due di ogni girone).

Nel fine settimana torneranno in campo anche Spagna e Francia: gli iberici, travolgenti all'esordio (3-0 alla Romania), affronteranno la Croazia (battuta 2-0 dall'Ucraina nella prima partita), mentre domenica, sempre alle 20.45, toccherà ai giovani Blues contro la Norvegia. Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta, su Rai Sport HD, con il commento di Stefano Bizzotto e Andrea Stramaccioni.