Eurovision 2019 si terrà a Tel Aviv dal 14 al 18 maggio

È ufficiale: la città israeliana è stata scelta come sede della 64a edizione della gara canora

13 Settembre 2018 | 12:29 di Francesco Chignola

L'annuncio era molto atteso ed è arrivato oggi: la 64a edizione dell'Eurovision Song Contest si terrà a Tel Aviv. La città è stata scelta «battendo» la concorrenza di Gerusalemme ed Eilat.



Israele ha ottenuto la possibilità di ospitare l'evento dopo aver trionfato all'edizione 2018 (per la quarta volta nella storia) grazie a Netta con il brano «Toy». In passato il Paese, che dal 1973 ha partecipato 42 volte, ha già ospitato l'Eurovision in due occasioni, nel 1979 e nel 1999, sempre a Gerusalemme.



Sempre oggi sono state annunciate le date ufficiali dell'evento: le due semifinali si terranno il 14 e il 16 maggio mentre la finale sarà trasmessa in diretta in tutto il mondo (Italia inclusa) sabato 18 maggio. Sede dell'Eurovision sarà l'International Convention Center nell'area Expo di Tel Aviv.

A scanso di modifiche nel regolamento del Festival, il vincitore di Sanremo 2019 avrà la possibilità di rappresentare l'Italia a Tel Aviv, sempre che non decida di rinunciare (come fecero gli Stadio nel 2016).