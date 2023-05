Eurovision Song Contest 2023: dietro Marco Mengoni ci sono i performer Yoann Bourgeois e Vivien Youlou

Un piccolo approfondimento sui ragazzi che danzano lanciandosi dalle scale Alessandro Alicandri







Questa sera durante la finale dell'Eurovision Song Contest 2023 avremo occasione di vedere il talento di Marco Mengoni accompagnato da due persone eccezionali: parliamo del performer francese (e artista in senso stretto, lo spiegheremo meglio dopo) Yoann Bourgeois e di Vivien Youlou (uno strepitoso acrobata freestyle, sempre di origine francese). Entrambi impreziosiscono l'esibizione in modo inconsueto: li si vede sullo sfondo, in modo molto delicato, ma sono capaci di raccontare moltissimo del brano. Le due scale, il senso di discesa e risalita, la sensazione di volo e sospensione che crea nel frattempo, è un riassunto molto poetico della nostra vita. Anzi, delle nostre due vite.

Dicevamo prima che è difficile definire Yoann qualcosa di diverso da un artista in senso stretto, perché pur essendo un ballerino e un coreografo con formazione circense, tutte le sue performance hanno poco a che vedere con la danza per come la immaginiamo tradizionalmente, specie in tv. Con il suo sguardo contemporaneo, è riuscito a lavorare negli ultimi anni con artisti di fama internazionale come Harry Styles e di recente anche con P!nk e nel duetto tra Coldplay e Selena Gomez.

L'uso dei gradini e del tappeto elastico con varie evoluzioni non è semplicemente un'idea pensata per questa esibizione all'Eurovision, ma una sorta di installazione artistica che si declina da tempo sia in contesti puramente espositivi come mostre d'arte, sia in situazioni di musica dal vivo.