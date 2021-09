Eurovolley: Italia-Serbia in diretta su Rai2

Per gli Azzurri la sfida ai campioni europei in carica vale la finale Italvolley Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







Dopo la delusione olimpica, gli Azzurri del volley in cerca di riscatto affrontano la squadra campione d'Europa in carica, in diretta sabato 18 settembre, alle 21 su Rai2. Italia-Serbia, la semifinale europea in programma a Katowice, si avvarrà della telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta e del commento in studio di Simona Rolandi e Fabio Vullo.

La sfida che vale la finale vede la giovane nazionale azzurra, con una nuova guida - Ferdinando "Fefè" De Giorgi - in panchina, che è tornata tra le prime quattro del Vecchio Continente dopo sei anni. Italia-Serbia non è solo una partita: è un romanzo, tra due scuole pallavolistiche diverse, di grandissime tradizioni, con un passato glorioso e un futuro ancora tutto da scrivere.