«Extreme Adventures» con Danilo Callegari

04 Agosto 2019 | 11:09 di Angelo De Marinis

La sfida è superare i propri limiti e quelli della natura, vincendo la paura, la solitudine, i pericoli e facendo il pieno di adrenalina e di emozioni. Dall'alpinismo al nuoto estremo (50 chilometri continuativi), dalla bicicletta al kayak (300 chilometri), al paracadutismo, alle maratone, 27 in 27 giorni. E poi oltre 8000 metri di altitudine raggiunti e quattro deserti attraversati in compagnia soltanto di se stesso. Le imprese impossibili di Danilo Callegari vanno in onda da domenica 4 agosto su Dmax alle 22.20.

In Extreme Adventures Danilo ripercorre con entusiasmo e con ironia alcune delle sue avventure più avvincenti: la scalata in solitaria senza ossigeno del Manaslu in Nepal, la “montagna dello spirito” prova estrema di resistenza fisica; l’attraversamento in bicicletta di India e Nepal, ma anche di Perù, Bolivia, Cile e Argentina, con scalata finale della Cerro Aconcagua. E poi l’Oceano Indiano, a stretto contatto con gli squali, il Kilimanjaro e i deserti africani. L'avventura nell'avventura è l'Antarctica Extreme: sempre da solo raggiunge il Polo Sud, si lancia con il paracadute da una quota di 5.000 metri e conclude la scalata del Monte Vinson, la montagna più alta dell'Antartide.

Come nasce questa passione per gli sport estremi? Per lui è un'attitudine naturale: "Nasco in una città del Friuli fra terra e mare. Fin da piccolo mi appassiono allo sport e alla montagna. Sento il bisogno innato di confrontarmi con i miei limiti per superarli".