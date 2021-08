“Fake Famous – Vita da influencer”, su Sky il docu-film Hbo

Un esperimento per comprendere il fenomeno dei social Fake Famous - Vita da influencer Credit: © Hbo Lorenzo Di Palma







Cosa si cela realmente dietro la vita da “influencer”, uno dei termini più abusati degli ultimi anni? Hanno ragione tanti giovani che aspirano a questo mondo dove tutto appare perfetto tra abiti firmati, accessori di lusso, vacanze in luoghi esclusivi, serate al lume di candela in lussuosi ristoranti e notti indimenticabili in alberghi a cinque stelle? Cosa si nasconde dietro la fama degli “influencer”? A queste domande tenta di rispondere Fake Famous - Vita da Influencer un documentario, prodotto da Hbo, in onda mercoledì 4 agosto in prima serata e in prima visione su Sky Documentaries.

Diretto, scritto e ideato dal giornalista Nick Bilton, è un vero e proprio esperimento sociale: infatti, come un pigmalione moderno, il regista e creatore trasformerà tre persone comuni in influencer. Protagonisti di questo esperimento sono un trio di ragazzi: l'aspirante attrice Dominique, lo stilista Chris e l'assistente immobiliare Wylie. I tre sperimentano la finta fama sui social con un numero impressionante e sempre crescente di follower a pagamento. Ognuno di loro sperimenterà e reagirà in maniera diversa alla celebrità e soprattutto "all'inganno" del quale fanno parte. Ma riusciranno a reggere la popolarità conquistata?