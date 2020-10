“Famoso”: il trailer del film di Sfera Ebbasta in esclusiva su Amazon Prime Video

In streaming dal 27 ottobre, distribuito in tutto il mondo, svelerà in anteprima i retroscena della realizzazione del nuovo album del rapper

19 Ottobre 2020 | 17:39 di Cecilia Esposito

Il suo ultimo album "Rockstar" risale al 2018, ma in questi anni Sfera Ebbasta non ha smesso di sfornare hit di successo con alcuni degli artisti più acclamati del momento. Adesso è il suo momento di tornare in prima linea con un nuovo disco.

Si chiama "Famoso" e uscirà il 20 novembre, ma sarà anticipato da un film omonimo disponibile dal 27 ottobre in esclusiva su Amazon Prime Video. Diretto da Pepsy Romanoff, co–prodotto da Maurizio Vassallo per Except e prodotto da Island Records/Universal Music Italia, il lungometraggio mette sullo schermo il mito moderno di Sfera Ebbasta, il "Re della Trap", dalla sua nascita nella periferia di Milano fino alla consacrazione nell'Olimpo delle star del pop.

Il film è anche l’occasione per vederein anteprima la realizzazione del suo nuovo album: le riprese ci porteranno col rapper in studio, nel cuore del processo creativo di uno dei progetti più internazionali della storia della musica italiana. A queste immagini si alternano filmati inediti della carriera di Sfera Ebbasta dagli inizi a Cinisello nel 2014 a oggi. Nel film, infatti, sono presenti i collaboratori più stretti, le persone con cui è cresciuto condividendo un percorso che non ha precedenti: da sua mamma, a Charlie Charles, da Shablo ai diversi produttori e perfino la partecipazione di Marracash, uno dei primi artisti ad aver creduto in lui. Queste voci si mescolano a quelle dei nuovi amici; artisti che oltreoceano hanno dominato le classifiche mondiali e che oggi lo considerano “un fratello”. Parte del documentario è, infatti, girato negli Stati Uniti dove Sfera Ebbasta sta entrando nella ristrettissima cerchia di artisti europei riconosciuti e stimati a livello internazionale.