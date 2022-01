“Fatto in Casa per Voi”: i nuovi episodi

Benedetta Rossi torna su Food Network, dall’8 gennaio ogni sabato alle 14.45, con i nuovi sedici episodi di “Fatto in Casa per Voi”. Dopo i successi delle scorse edizioni, Benedetta Rossi, la food star più seguita sui social, è pronta a riaprire le porte della sua cascina nelle Marche per accoglierci nella sua ormai iconica cucina e condividere tante nuove ricette “di sostanza”, tutte rigorosamente fatte in casa. Si parte con consigli pratici e furbi per riutilizzare gli avanzi di pranzi e cene del periodo festivo.