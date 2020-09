“Fernando”: il campione di F1 ritratto nella docuserie su Prime Video

Fernando Alonso racconta l’ultimo anno della sua vita e della sua carriera nel documentario Amazon Exclusive, in streaming dal 25 settembre

25 Settembre 2020 | 9:00 di Valentina Barzaghi

S’intitola semplicemente “Fernando” la nuova docuserie Amazon Exclusive dedicata al due volte campione del mondo di Formula 1 Fernando Alonso. D’altronde è proprio su di lui, sulla sua vita fuori e dentro i circuiti nell’ultimo anno, che si focalizzano i cinque episodi in streaming su Amazon Prime Video dal 25 settembre. Racconta la passione del pilota per le competizioni ai massimi livelli e il suo impegno per vincerle.

Girata lo scorso anno, vede Alonso sfrecciare sui percorsi più importanti del mondo come la 500 Miglia di Indianapolis, la 24 Ore di Le Mans, fino alla sua prima esperienza al Rally di Dakar. “Fernando” è una serie per i fan, uno sguardo inedito e senza precedenti sul mondo del pilota spagnolo, che però può incuriosire anche il grande pubblico proponendo il “dietro le quinte” della vita di un personaggio noto e della sua cerchia.

Nel documentario, infatti, sono tanti gli amici, i familiari e i collaboratori che lo raccontano: dal suo manager Luis Garcia Abad alla sorella Lorena Alonso, fino alla sua compagna Linda Morselli e colleghi come Carlos Sainz.

Amazon Prime Video ha già confermato la seconda stagione della docuserie: i nuovi episodi di "Fernando", disponibili in streaming dal 2021, saranno quattro e seguiranno il pilota durante il suo atteso ritorno in F1 con la Renault.