“FERRO”: il trailer del documentario sulla vita di Tiziano Ferro

28 Ottobre 2020 | 12:54 di Redazione Sorrisi

Amazon Prime Video lancia il trailer del nuovo documentario “FERRO”. Un film intenso che racconta non solo la carriera, ma anche la vita privata di Tiziano Ferro e che sarà disponibile in streaming in esclusiva su Prime Video il prossimo 6 novembre.



Gli spettatori viaggeranno tra Italia e Stati Uniti, tra gli alti e i bassi della vita dell'artista, per scoprire la persona dietro le luci della ribalta. A raccontare questa storia saranno quelli più vicini a lui, persone care e collaboratori che sveleranno aspetti meno conosciuti del cantante, anche attraverso filmati mai visti prima.



«Un po’ storia, un po’ diario, un po’ terapia, un po’ testamento. Di certo celebrazione di un sogno» l'ha definito così lo stesso Tiziano Ferro «Ho sempre pensato che dietro ogni storia di dolore si nascondessero il privilegio e il dovere morale di poter aiutare qualcun altro. La mia storia me lo insegna e ogni volta che ho consegnato alla gente le mie cicatrici, si sono sempre trasformate in soluzioni. FERRO per me è questo, un altro tassello alla luce dei miei 40 anni».



Questo Amazon Original nasce da un’idea di Tiziano Ferro,è prodotto da Banijay Italia, diretto da Beppe Tufarulo e scritto da Federico Giunta e Beppe Tufarulo. Produttori esecutivi sono Marcello Mereu e Nicole Plaidit, direttore della fotografia Johan Florez.