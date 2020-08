Festival di Castrocaro: finale in diretta su Rai2 e Rai Radio2

27 Agosto 2020 | 11:46 di Lorenzo Di Palma

Per il secondo anno consecutivo sarà Stefano De Martino a condurre la finale della 63° edizione del Festival di Castrocaro, giovedì 27 agosto in prima serata su Rai 2 e in simulcast su Rai Radio2. Una nuova edizione, questa, che ha l’obiettivo di riportare ai fasti di un tempo un Festival dal passato glorioso.



Sono otto i ragazzi che hanno superato le selezioni e che cercheranno di entrare nella storia del primo talent della musica italiana e che negli anni ha visto nascere grandi star come Eros Ramazzotti, Zucchero, Nek, Fiorella Mannoia e Laura Pausini.

I finalisti di quest’anno sono: Niccolò Dainelli in arte Daino, 21 anni di Parabiago (Mi); Federico Castello in arte Fellow, 20 anni di Asti; Jacopo Ottonello in arte Jacopo, 21 anni di Savona; Laura Fantauzzo in arte Laura, 18 anni di Avezzano (Aq); Le Radici (duo composto da Marco Costanzo e Mario Cianniello, 27 anni entrambi di Napoli); Nadia D’Aguanno, 19 anni di Cassino (Fr); Stefano Farinetti in arte Neno, 21 anni di Torino; Watt (quartetto composto da Greta Elisa Ravelli Rampoldi, Matteo Ravelli Rampoldi, Luca Corbani e Luca Vitariello di Milano). Il vincitore sarà ammesso di diritto all’audizione dal vivo del 71° Festival della Canzone Italiana nella sezione “Nuove proposte”.

La giuria è invece composta da quattro esponenti della musica italiana: Bugo, cantautore, Maria Antonietta, cantautrice regina dell’indie e scrittrice, Taketo Gohara, produttore artistico e mago dei suoni (ha lavorato tra gli altri con Vinicio Capossela, Brunori Sas, Elisa, Biagio Antonacci, Motta e i Negramaro) e Riccardo Zanotti, voce e chitarra dei Pinguini Tattici Nucleari. Non saranno però dei semplici giudici che commenteranno le varie esibizioni sic et simpliciter, ma usando i propri strumenti musicali interagiranno sul palco con tutti i finalisti, ognuno con le proprie caratteristiche e ognuno con il proprio vissuto musicale.

Oltre alla giuria artistica, voteranno anche i professionisti ed esperti di Rai Radio 2 e il pubblico attraverso gli ascolti in streaming sulla piattaforma TimMusic. Tra gli ospiti della serata ci saranno gli Arteteca, duo comico di Made in Sud.