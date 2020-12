Festival Internazionale del Circo: la finale su Rai3

31 Dicembre 2020 | 14:16 di Lorenzo Di Palma

Serata conclusiva del Festival Internazionale del Circo di Montecarlo, su Rai3 giovedì 31 dicembre alle 21, per una prima serata condotta da Melissa Greta Marchetto in cui si riaccendono le luci sulla pista più famosa del mondo. Giunto alla 44ª edizione il Festival avrà come protagonisti alcuni dei migliori artisti del circo mondiale, in competizione per aggiudicarsi i premi assegnati dalla giuria presieduta dalla principessa Stephanie di Monaco.

Dalla sensualità assoluta dell'innovativo numero di contorsioni verticali di Maria Saratch alle coraggiose prodezze dei Martinez Brothers, con le loro performance acrobatiche a un’altezza da record; dall'allegria della festa nuziale della Troupe Efimov in un numero di fast track alla scoppiettante giocoleria della Troupe Acrobatica di Shandong. Imperdibili lo splendido a mano a mano del Duo Vladimir e la performance tra scala aerea e trapezio della tedesca Lisa Rinne.

Il grande artista Henry Ayala, infine, stupirà il pubblico con i suoi molti talenti: abile funambolo impegnato con la sua troupe in un numero da brivido a oltre 12 metri da terra, Henry è infatti anche il "Principe dei clown". In sua compagnia i telespettatori arriveranno così all’assegnazione dei premi, i Clown d’Oro e d’Argento.