Ficarra e Picone: la data di uscita della serie “Incastrati”

Arriva in streaming su Netflix a partire dal 1 gennaio 2022 "Incastrati", la prima serie scritta diretta e interpretata da Ficarra e Picone.









Arriva in streaming su Netflix a partire dal 1 gennaio 2022 "Incastrati", la prima serie scritta diretta e interpretata da Ficarra e Picone.

A fare da sfondo al racconto c'è il sole della Sicilia, due amici si ritroveranno appunto “incastrati” in un susseguirsi di situazioni surreali. La serie si articola in sei episodi in perfetto stile commedia degli equivoci, tra comico e crime.

La trama

Un omicidio e due amici che capitano nel posto sbagliato al momento sbagliato. Nel tentativo di scappare dalla scena del crimine, i due finiscono per mettersi sempre più nei guai e dovranno fare i conti persino con la mafia.

Il cast

Oltre a Salvo Ficarra (Salvo) e Valentino Picone (Valentino) nel cast troviamo: Marianna di Martino (Agata Scalia), Anna Favella (Ester), Tony Sperandeo (Tonino Macaluso, detto “Cosa Inutile”), Maurizio Marchetti (Portiere Martorana), Mary Cipolla (Signora Antonietta), Domenico Centamore (Don Lorenzo, detto “Primo Sale”) e Sergio Friscia (Sergione).

