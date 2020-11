Ficarra e Picone lasciano “Striscia la notizia”. L’annuncio in tv

A sorpresa, i due conduttori e attori comici rivelano di lasciare (per sempre?) il timone del tg satirico

30 Novembre 2020 | 22:21 di Alessandro Alicandri

Ficarra e Picone, nella puntata del 30 novembre 2020, annunciano che da sabato 5 dicembre lasceranno il programma e questa sarà la loro ultima edizione. Dal 7 dicembre torneranno Ezio Greggio e Enzo Iacchetti, ma non si tratta per loro di un passaggio di staffetta. Il duo comico di attori dopo una prima breve incursione nel programma avvenuta nel 2005, hanno tradizionalmente coperto con la loro ironia i mesi prima della pausa estiva. Negli ultimi anni la loro presenza è stata anticipata nei mesi di gennaio/febbraio mentre per la prima volta quest'anno hanno aperto l'edizione dal 28 settembre fino a oggi.

Ficarra e Picone: «Facciamo una foto per festeggiare?»