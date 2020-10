Finite le riprese di Mina Settembre

View this post on Instagram

Dal provino ad oggi sono passati mesi ed in mezzo tante cose. Ma sono arrivato fino in fondo a questa avventura straordinaria che mi ha riportato a Napoli. Il sorriso per la gioia di aver terminato con soddisfazione questo progetto sfuma nella lacrimuccia nascosta dei saluti e dei ringraziamenti a quanti hanno collaborato a questa serie.Grazie alla regista @tizianaaristarco ai tanti colleghi e a questa tizia dietro di me in moto, @serenarossiofficial che ha saputo con la sua energia pervadere un intero set. Grazie a @iif_gram per aver creduto in questo progetto,a chi lo ha sceneggiato e a chi lo ha concepito @maurizio_de_giovanni e a #raifiction. Mina,Mimmo And company vi danno appuntamento quest’inverno su @rai1official . E da oggi se vi va ...”chiamatemi Mimmo” #set #ciak #giuseppezeno #actor #italianactor #movie #tvmovie #actorlife #backstage #smile #acting #napoli #minasettembre @giuseppezeno