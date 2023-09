Fiorello ha trovato una nuova casa per “Viva Rai2!”

Lo show più mattiniero della tv riparte il 6 novembre e trasloca accanto alle piscine del Foro Italico di Roma Stefania Zizzari







Cominciano a delinearsi i contorni della nuova edizione di “Viva Rai2!”. L’esilarante show mattutino di Fiorello torna, in diretta, a partire da lunedì 6 novembre, in una nuova location accanto alle Piscine del Foro Italico di Roma.

Sul fatto che Fiorello sarebbe tornato in autunno con una nuova stagione del suo irresistibile programma non c’erano mai stati dubbi, visti gli ascolti straordinari. La questione fondamentale era trovare una nuova collocazione, a causa delle proteste degli abitanti di via Asiago, da cui andava in onda lo show, infastiditi dalla inevitabile confusione che tutte le mattine si generava sotto le loro finestre.

Ora finalmente la location giusta è stata trovata: si tratta di uno spazio che si trova nei pressi delle piscine del Foro Italico, a poco più di un paio di chilometri di distanza da via Asiago. Un luogo più ampio e soprattutto senza palazzi intorno. Qui verrà sistemato un nuovo “glass box”, lo studio di vetro, un po’ più grande del precedente, da cui la mattina all’alba Fiorello, con Fabrizio Biggio e Mauro Casciari (le sue due “spalle” comiche) e il resto della scatenata banda darà il buongiorno al pubblico con ironia, risate, musica, coreografie (il corpo di ballo è diretto ancora da Luca Tommasini) e tanti ospiti.