Fiorello: «Viva Rai 2! mai più a Via Asiago!»

«Se si dovesse fare ancora, “Viva Rai 2!” non si farà a Via Asiago! Figurati se io mi metto a fare un programma a Via Asiago dove… No! Non si farà! Quindi finiamola, finitela di dire che pagheremo, che faremo le riunioni condominiali… Siamo alla ricerca di una location». Fiorello chiude alle polemiche e alle speculazioni in atto in questi giorni e annuncia che il suo rivoluzionario “Viva Rai 2!” non si rifarà a Via Asiago a Roma.

Lo ha fatto intervenendo in prima persona con un video su Instagram in cui mostra la rassegna stampa dedicata alla questione con i residenti della zona, disturbati dalle registrazioni dello show. Da poche ore, d’altronde, anche la Rai aveva smentito che ci fossero in corso trattative con i condomini dell’area in questione.

«Per chi avesse seguito, si tratta di fare o non fare il programma a Via Asiago… si parla di indennità ai condomini di Via Asiago… credo ci siano un po’ di strumentalizzazioni intorno a questa cosa… Allora, facciamo così: visto che io devo fare il programma, chi meglio di me può dirvi come stanno le cose», ha esordito Fiorello, che poi ha rinnovato «le mie scuse agli abitanti di via Asiago per il danno e il fastidio arrecato. Veramente non pensavamo che il programma prendesse quella piega lì: pensavamo di fare tutto nel Glass, anche qualche balletto dentro al Glass, poi invece si è sviluppato fuori, ma non avevamo immaginato tutto il casino che è successo, con la gente che arrivava da tutta Italia. La situazione ci è scappata un po’ di mano e chiedo scusa». «Basta! Via Asiago è finita! Non ne parliamo più. Non ne scrivete più. Via Asiago potrà vivere sonni tranquilli. Il programma non lo faremo mai più in Via Asiago!». Poi, in merito alla nuova location ha aggiunto che «Se non riusciremo a trovarla entro novembre “Viva Rai 2!” sarà veramente solo un bel ricordo, ma noi contiamo di trovarla una bella location».