Food Network: riparte “Pasta, Orto e Fantasia”

I nuovi episodi con Enrica Della Martira da domenica 12 febbraio Enrica Della Martira conduce "Pasta, orto e fantasia" Credit: © Discovery Lorenzo Di Palma







Riparte coni nuovi episodi su Food Network, dal 12 febbraio ogni domenica alle 15, “Pasta, Orto e Fantasia” con Enrica Della Martira che unisce la passione per la cucina a quella per gli ingredienti freschi attraverso le sue ricette originali a chilometro zero, preparate con i prodotti genuini del suo orto.

In questa stagione, Della Martira apre nuovamente le porte della sua casa di Firenze e della sua cucina vista giardino per condividere ricette dal sapore invernale a base di pasta fresca e ingredienti di stagione: fagioli, carciofi, finocchi, cavoli, spinaci e porri.