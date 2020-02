Francesca Manzini, chi è la nuova conduttrice di “Striscia la Notizia”

17 Febbraio 2020 | 15:43 di Cecilia Uzzo

Aria di novità a casa di Antonio Ricci, che ha scelto Francesca Manzini per affiancare Gerry Scotti a "Striscia la notizia". Per il pubblico del tg satirico, in realtà, il suo non è un volto del tutto nuovo, perché durante la settimana di Sanremo ha imparato ad amare l’attrice comica proprio per la sua imitazione di Mara Venier. Michelle Hunziker sarà impegnata nei prossimi mesi tra Milano e Berlino, e Francesca, che siederà alla scrivania accanto a Gerry Scotti a partire dal 2 marzo.



L’inedita coppia sarà alla guida di "Striscia la Notizia" per una settimana, dal 2 al 7 marzo: se per il conduttore si tratta di un ritorno in famiglia, per la Manzini è invece il battesimo ufficiale, dopo il debutto comico nei panni della Venier.



È stata la stessa Francesca Manzini a confermare l’ufficialità della sua nuova avventura, pubblicando sui social una foto al bancone di Striscia, dove posa con la targa su cui è scritto il suo nome e la didascalia: «Signori! Ancora non ci credo sarò la nuova conduttrice di Striscia la Notizia dal 2 al 7 Marzo in compagnia del grande Gerry Scotti».

Sul sito ufficiale di Striscia la Notizia è stato pubblicato anche il video con la reazione della comica alla notizia: «Io sarò conduttrice… conduttrice! Ragazzi è bello tutto, sono felice, ma mi devo mettere a dieta. È questa la parte più brutta di questa notizia» dice prima di addentare un biscotto.



Classe 1990, Francesca Manzini è un’attrice e comica: ha partecipato al film “Benedetta follia” di Carlo Verdone e, soprattutto, a diversi programmi tv tra cui "Avanti un altro!", "Vieni da me", "Chiambretti Grand Hotel" e altre trasmissioni, tra cui "Mai dire Talk", dove si è fatta conoscere e apprezzare soprattutto per le sue imitazioni di Simona Ventura, Asia Argento, Mara Venier, Maria De Filippi e tanti altre signore dello spettacolo.



Nell’autunno 2019 è stata tra le concorrenti della prima edizione di "Amici Celebrities", mentre dallo scorso 2 febbraio è nel cast di "Enjoy – Ridere fa bene", il nuovo show comico di Italia 1 condotto da Diana Del Bufalo.