Francesco De Gregori e Antonello Venditti: su Nove la prima di “Falegnami e Filosofi”

Dopo il racconto a puntate che si è dipanato sulla piattaforma streaming discovery+ in occasione della partenza del loro viaggio musicale, Francesco De Gregori e Antonello Venditti tornano in tv in prima serata con il film delle prove che li hanno visto impegnati prima della partenza del tour che ha conquistato l'Italia: “Venditti & De Gregori – Falegnami e Filosofi”, in onda giovedì 29 dicembre su Nove.

Il programma fa convivere i filmati delle prove in sala, accompagnate dalla band che integra elementi che collaborano da anni con i due cantautori romani, a contenuti inediti registrati durante il live allo Stadio Olimpico di Roma, prima tappa del tour che ha rimesso insieme sullo stesso palco, dopo 50 anni, questi due giganti della musica italiana.

Da “Viva l’Italia” a “Unica”, da “Rimmel” a “Ricordati di me” passando per “Sempre e per sempre”, “Generale”, “La donna cannone”, “Grazie Roma”, “Alta marea”, “Notte prima degli esami”, “La leva calcistica della classe ’68”, il racconto esteso e arricchito del “cantiere” musicale dei due artisti alla prese con gli arrangiamenti delle loro canzoni più famose, in una lunga storia di amicizia e complicità musicale.