Francesco Totti, “Squid Game 2” e tutte le sorprese del Lucca Comics & Games 2024

Alessandro Alicandri







Si è chiusa il 3 novembre un'altra divertentissima edizione del "Lucca Comics & Games 2024". Dal mito di Max Pezzali alla presenza per "Squid Game 2" del creatore della serie Hwang Dong-hyuk e i protagonisti Lee Jung-jae e Wi Ha-Jun, la visita a sorpresa di Francesco Totti, il cast di "Citadel: Diana" con gli attori Matilda De Angelis e Lorenzo Cervasio e ancora l'incontro per i 40 anni di Tetris con i loro creatori Alexey L. Pajitnov e Henk B. Rogers, i cinque giorni di manifestazione sono stati un'occasione unica di contatto con il mondo del fantastico in tutte le sue sfumature. Ecco alcuni dei momenti più interessanti della manifestazione. L'appuntamento per il 2025 è dal 29 ottobre al 2 novembre.

Max Pezzali parla del fumetto "Max Forever Grand Prix"

Nell'incontro con il pubblico del 30 ottobre, Max si è raccontato con grande sincerità in occasione della presentazione di "Max Forever Gran Prix", il nuovo fumetto realizzato con lo scrittore, sceneggiatore e disegnatore Roberto Recchioni. L'opera sarà disponibile durante la manifestazione e nei prossimi concerti previsti tra fine 2024 e 2025 a Milano, Roma e poi Imola

Francesco Totti per "Il Gladiatore II"

Francesco Totti è arrivato a Lucca nella terza giornata, protagonista in Piazza San Michele di una parata in costume dedicata al lancio del film "Il Gladiatore II" di Ridley Scott, nelle sale dal 14 novembre. È stata una vera sorpresa nella quale tifosi (e curiosi) hanno potuto incontrare e vedere da vicino l'ex calciatore, eccezionalmente vestito da gladiatore in una "ricostruzione" in costume di grande impatto.

L'anteprima di "Squid game 2"

Con il creatore della serie Hwang Dong-hyuk e i protagonisti Lee Jung-jae e Wi Ha-Jun, si è parlato del ritorno di "Squid game", fenomeno internazionale che tornerà su Netflix con un'appassionante seconda stagione a partire dal 26 dicembre. «Dopo una prima stagione concentrata sui giochi e sulla storia dei suoi protagonisti, questa volta parleremo dei questo gioco giusto in modo più ampio, con l'idea che possa essere fermato» spiega Hwang Dong-hyuk. Nella serie sentiremo nuovi brani presi dalla storia della musica italiana, il riferimento è a "Nessun dorma" di Giacomo Puccini e "Time to say goodbye" di Andrea Bocelli. «L'isola dove si svolge il gioco sarà protagonista» aggiunge il creatore «con nuovi giochi e ambientazioni rinnovate, ma torneranno alcune delle più familiari».

Dungeons & Deejay: il podcast torna in teatro

In compagnia di Rocco Tanica, Carlo Lucarelli, Ditonellapiaga, Alessandra Patitucci e Roberto Lipari (attualmente al bancone di "Striscia la notizia") e naturalmente con la guida nei panni di "master" di Francesco Lancia, abbiamo assistito a un episodio dal vivo dell'amatissimo podcast "Dungeons & Deejay" realizzato da OnePodcast nel quale si vivono avventure fantasy con il sistema di gioco di ruolo di "Dungeons & Dragons". Il format, giunto alla terza stagione, è stato confermato proprio a Lucca per una quarta. La sessione di circa due ore ha visto i cinque personaggi all'interno di un'avventura investigativa in un universo fantasy fuori dai canoni, assistiti dalle intuizioni del pubblico.

I 40 anni di Tetris con i creatori

Il videogioco amato da tante generazioni compie 40 anni (tanti ne sono passati da quel 6 giugno 1984). Il compleanno lo si è festeggiato con i suoi creatori, Alexey L. Pajitnov (che ha inventato il gioco) e Henk B. Rogers (che ha fatto in modo che venisse pubblicato per Nintendo e inserito come gioco di partenza su tutte le console portatili Game Boy). Alexey ha spiegato quanto il gioco nei primi anni di vita abbia prodotto pochissimi guadagni: agli albori le licenze e le proprietà intellettuali erano una materia ancora tutta da esplorare.

C'è modo di parlare del nuovo film per Apple Tv+ "Tetris", hanno partecipato alla costruzione del soggetto e della sceneggiatura. «Abbiamo lavorato duramente perché tutto fosse il più simile possibile alle nostre vite» dice Alexey e poi ironizza «ma i cattivi che si vedono nel film in realtà non ci sono». «I cattivi ci sono eccome» risponde Henk «e sono tutte le persone che a livello anche politico hanno fatto pressione perché certi accordi sul gioco non venissero realizzati».

Anastasio, vincitore di X Factor, tra musica e fumetto

Il rapper vincitore di X Factor nel 2018, intervistato da Andrea Rock, presenta il fumetto "L.M.N.P.P" ("Le macchine non possono pregare"), un progetto legato a canzoni che verranno poi diffuse nella loro interezza nel 2025. L'opera fumettistica disegnata da Arturo Lauria, presenta in un mondo post-apocalittico il dominio delle macchine sugli esseri umani. «L'arte è arte, non è un lavoro» spiega Anastasio «ma lo diventa quando devi fare i conti con chi quell'arte la sostiene».

Stregato da GIPI e dalla magia della graphic novel, ha riscoperto oggi l'amore per la lettura. Le idee maturate in pandemia, dopo cinque anni di attesa, nel 2025 diventeranno realtà, in un progetto ancora in parte segreto. «Mi hanno spesso detto che faccio rap "conscious", intimista, ma esprimere sé stessi ha un limite strutturale, con il rischio di parlarsi addosso. Preferisco essere considerato un rapper che fa "storytelling", raccontando storie che interpreto attraverso il mio sguardo». Nell'anteprima c'è stato modo di sentire (in anteprima) alcuni suoi nuovi brani.

"Citadel: Diana" su Prime Video con i protagonisti

Il 10 ottobre ha debuttato su Prime Video "Citadel: Diana", secondo capitolo di "Citadel", una serie spy piena di mistero, azione e tecnologia distopica. Presenti a Lucca i protagonisti Matilda De Angelis (Diana Cavalieri) e Leonardo Cervasio (Edo Zani). «La nostra missione era "italianizzare" qualcosa di tipicamente americano, mantenendo la stessa credibilità. È stata una grande sfida» ha raccontato Matilda. «I personaggi di questa serie sono ricchi di sfumature, non sono tagliati con l'accetta» dice Leonardo «e questo è uno degli aspetti più interessanti della serie, delle personalità che non sono per forza buone o per forza cattive, ma mostrano tutti i loro lati in modo interessante».