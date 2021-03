Dopo alcuni casi di Covid-19 il programma è sospeso fino al 9 aprile "Fratelli di Crozza! Redazione Sorrisi







La puntata di venerdì 26 marzo di “Fratelli di Crozza” non andrà in onda. In seguito a casi di positività al Covid-19 all’interno della redazione, in via precauzionale Discovery Italia e ITV Movie hanno deciso di sospendere il programma.

Al posto dell’episodio live sarà trasmessa una replica e il programma tornerà su NOVE, dopo la pausa pasquale già prevista, il prossimo 9 aprile.