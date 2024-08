“Freedom – Oltre il confine” torna il 7 settembre su Rete 4

18 nuove puntate per il programma di divulgazione più amato delle Reti Mediaset condotto da Roberto Giacobbo Roberto Giacobbo Lorenzo Di Palma







Giunto all’ottava edizione, “Freedom - Oltre il confine”, il programma di divulgazione scientifica condotto da Roberto Giacobbo, tornerà da sabato 7 settembre a completare l’offerta d’informazione, approfondimento e divulgazione di Rete 4 con tante nuove mete e un nuovo studio.

Il programma, infatti, arricchisce la propria formula all’insegna di “scoperta & conoscenza”, fatta di reportage originali e inediti, di grande impatto visivo, realizzati con un approccio rigoroso ai contenuti, ma empatico verso il pubblico. Una divulgazione “action”, che coinvolgerà il pubblico di Rete 4 per 18 nuove puntate, una prima parte in autunno e un’altra in primavera, in onda il sabato sera.

“Freedom” è realizzato con tecnologie top di gamma, tra telecamere 4K che adottano lenti cinematografiche, fotocamere leggere e action-cam, oltre a quella montata sul MiniTruck, per un totale di dieci, al lavoro in simultanea con droni di ultima generazione da 4K a 6K. A questo si aggiungono poi l’uso di scanner 3D, laser e ricostruzioni digitali a nuvole di punti. Lo staff è composto da oltre 40 elementi, di cui almeno 16 impegnati sul campo, per le riprese in trasferta.