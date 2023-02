Fu così che Loretta diventò Mariotto

L’occasione è stato il “promo” del suo nuovo show di Rai1 Redazione Sorrisi







L’avrete visto in tv, magari durante una delle pause pubblicitarie di Sanremo: un ironico Guillermo Mariotto che, paletta di “Ballando con le stelle” alla mano, annuncia con un certo cipiglio l’arrivo su Rai1 del nuovo show di Loretta Goggi, “Benedetta primavera”.

Non si tratta, ovviamente, del vero Mariotto, ma proprio della mitica Loretta, per l’occasione tornata a uno dei suoi più grandi talenti: l’imitazione. Lo show, di cui la Goggi sarà presentatrice e star assoluta, prenderà il via il 10 marzo su Rai1 per quattro puntate. E siamo sicuri che la vedremo trasformarsi in tanti altri personaggi del mondo dello spettacolo.