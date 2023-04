Gabriel Garko di nuovo sul set

L’attore, insieme con Anna Safroncik, sarà protagonista di una fiction di Canale 5 Stefania Zizzari







Dopo sei anni Gabriel Garko torna a recitare in una fiction. L’ultima apparizione in tv era stata un mese fa come ospite di Francesca Fagnani a “Belve” su Rai2 dove l’attore, in forma e divertito, ha risposto in modo spiritoso anche alle domande più “belvesche” e impertinenti della conduttrice. Prima ancora Garko, tra ottobre e dicembre 2022, era stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione di “Ballando con le stelle”, lo show di Milly Carlucci. Era partito alla grande, in coppia con la maestra Giada Lini, dimostrando eleganza e un certo talento nella danza, ma prima della finale si era dovuto ritirare dalla competizione a causa di due infortuni, uno al polpaccio e uno al braccio, che non gli hanno permesso di continuare nella gara.

In generale, negli ultimi anni Gabriel ha centellinato le sue apparizioni televisive, ritagliandosi anche un periodo di riposo dalla sua attività di attore. Ma oggi, dopo tante indiscrezioni, Sorrisi è in grado di confermare che Gabriel Garko è finalmente tornato sul set.

L’attore ha da poco cominciato a girare “Se potessi dirti addio”, una fiction per Canale 5, prodotta da Jeki Production per Mediaset, con la regia di Ricky Tognazzi e Simona Izzo. Era dal 2017 che non vedevamo Gabriel sulle scene: il suo ultimo lavoro come attore risale infatti alla quinta e ultima stagione della fiction di Canale 5 “L’onore e il rispetto”, dove interpretava il mafioso Tonio Fortebracci nella Sicilia degli Anni 70. Nella nuova serie che lo vede protagonista con Anna Safroncik (anche lei tornata sul set a cinque anni dalla serie di Canale 5 “Le tre rose di Eva” di cui era protagonista) Gabriel Garko interpreta Marcello, un uomo che ha perso la memoria. Proverà a recuperarla con l’aiuto della neuropsichiatra Elena, interpretata da Anna Safroncik. A sua volta Elena è alla ricerca del responsabile della morte del marito. I due cercheranno insieme, in un percorso pieno di chiaroscuri e colpi di scena, di portare alla luce la drammatica verità legata a un imprevedibile e comune passato.