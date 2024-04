Gabriele Corsi e Mara Maionchi: «Partiamo per l’Eurovision!»

Con Sorrisi sul set dello spot della Rai con i commentatori dell’evento televisivo Francesco Chignola







Che cosa ci fanno Gabriele Corsi e Mara Maionchi all’aeroporto milanese di Linate? Lei vestita da hostess, lui munito di trolley con la bandiera svedese? Girano lo spot dell’Eurovision Song Contest, che sta già andando in onda sulle reti Rai, in attesa dell’evento televisivo che i due commenteranno per il secondo anno di fila (il 7 e 9 maggio su Rai2 le semifinali, l’11 su Rai1 la finale). Siamo andati a curiosare sul set e...

Gabriele, Mara, che cosa vi ha convinto a rifarlo insieme?

MM: «Sentire musica straniera è sempre stimolante, mi piace fare il tifo per l’Italia ed è bello lavorare con Gabriele: quando inizia a parlare non si ferma più! E non sbaglia una parola! Come fai?».

GC: «Grazie Mara, sei una magnifica compagna di viaggio, respiri musica e con te imparo sempre qualcosa».

Corsi, per lei è la quarta volta.

GC: «Sono innamorato di questa manifestazione, sia dell’aspetto musicale sia della festa, delle arene piene di questa gente entusiasta».

MM: «Il pubblico partecipa in modo totale al programma: è geniale».

Questa edizione come andrà?

GC: «Penso che Angelina Mango farà un’esibizione con un grande appeal internazionale: è fortissima».

MM: «È una canzone che è entrata nel quotidiano, ieri giocavo a carte con una mia amica anzianotta e si è messa a cantarla. Piace a qualunque età. E lei ha un talento naturale».

Qualche Paese agguerrito?

GC: «Temo Croazia e Svizzera».

Quando andrete in Svezia?

MM: «Io arriverò per la finale».

GC: «Io partirò molto prima perché faremo anche un diario per altri programmi Rai».

Avete già una lista di cose da fare a Malmö?

MM: «Di sicuro non ho intenzione di mangiare le aringhe (ride)».

GC: «Non mancherà una tappa dedicata ai mitici ABBA».

Ad Angelina cosa volete dire?

MM: «Non le do nessun consiglio, solo il mio “in bocca al lupo”».

GC: «Io invece le dico di... godersi ogni singolo secondo».