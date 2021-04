Variazione di palinsesto per il mercoledì sera di Rai2 Simona Ventura Credit: © Rai Redazione Sorrisi







Cambio di palinsesto per il mercoledì sera di Rai2: nelle prossime due settimane non andrà in onda “Game of games”, condotto da Simona Ventura.

Le puntate previste per il 21 e il 28 aprile su Rai2 saranno sostituite dai film “Tutta colpa dell’amore” (con Patrick Dempsey) e “La risposta è nelle stelle”, scritto da Nicholas Sparks.