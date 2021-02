Gassmann fa il prof in una nuova fiction

Gassmann fa il prof in una nuova fiction

09 Febbraio 2021 | 8:25 di Redazione Sorrisi

Si intitola proprio così, “Un professore”, la nuova fiction di Raiuno con protagonista Alessandro Gassmann. Le riprese sono cominciate da poco e questa è la prima immagine dell’attore impegnato sul set.

Gassmann interpreta il ruolo di Dante, un professore che insegna filosofia in un liceo romano e si prende cura dei suoi allievi per insegnare loro come diventare adulti.