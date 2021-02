Gerry Scotti e Lorenzo Insigne a “C’è posta per te”

Ottavo e penultimo appuntamento con il people show di Maria De Filippi Gerry Scotti a "C'è Posta Per Te" Credit: © Fascino Redazione Sorrisi







Anche sabato 27 febbraio in prima serata su Canale 5, nell’ottavo e penultimo appuntamento con C’è Posta per Te non mancheranno gli ospiti vip che sono spesso un “regalo” che i protagonisti fanno ai propri cari.

E questa volta in studio ci saranno due grandi personaggi dello spettacolo e dello sport: Gerry Scotti, ormai un habitué del people-show condotto da Maria De Filippi, e il calciatore del Napoli e della Nazionale, Lorenzo Insigne.