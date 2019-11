Gerry Scotti ed Emma a «Verissimo»

16 Novembre 2019 | 12:42 di Angelo De Marinis

Torna a trovare Silvia Toffanin, nella puntata di sabato 16 novembre di verissimo (Canale 5 alle 16.30), per raccontare la sua ultima novità televisiva, Gerry Scotti, che presenterà il suo nuovo quiz tutto basato sul tempo, Conto alla rovescia, che, da lunedì 18 novembre sarà in onda su Canale 5

A presentarsi in una nuova veste, quella di regista, sarà invece l’attore Marco Bocci, anche lui ospite caro al talk show, che si racconterà tra vita privata e carriera, compresa la sua ultima avventura dietro la macchina da presa per il film A Tor Bella Monaca non piove mai, tratto dal suo romanzo omonimo.

Ma soprattutto, accanto a loro, torna a raccontarsi a Silvia Toffanin, dopo essersi concessa una pausa dalle scene per questioni di salute, un'amica affezionata: Emma Marrone, che è tornata con un nuovo album e un’energia rinnovata. La cantante salentina ha naturalmente parlato del grave problema di salute che l’ha colpita a settembre: "Ho avuto paura. Credo che sia stata la cosa che ho detto subito a mia mamma quando mi ha raggiunto prima dell’intervento. Già dirlo mi ha liberato da un peso. Continuerò sempre ad avere paura perché così evito di fare passi sbagliati e capisco il valore del coraggio".

Infine, Francesco Monte, dopo il successo ottenuto come concorrente a Tale e Quale Show, parlerà della sua nuova vita, in tv e in amore.