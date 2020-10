Gerry Scotti positivo al coronavirus, stop alle riprese di “Caduta libera”

26 Ottobre 2020 | 15:58 di Giulio Pasqui

«Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il COVID-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l’affetto e l’interessamento». Con queste poche parole su Instagram, Gerry Scotti ha comunicato di essere risultato positivo al coronavirus. Oggi il conduttore sarebbe dovuto andare a Roma per registrare le nuove puntate di "Tu sì que vales", così nei giorni scorsi si era sottoposto a un tampone di routine, che ha dato esito positivo. Da quanto si apprende, le sue condizioni di salute sono buone: Gerry accusa un po' di febbriciattola, mal di testa e mal di gola. Si trova inisolamento.

Al momento risultato sospese le registrazioni di "Caduta Libera", il quiz in onda nel preserale di Canale 5 (anche se le puntate già registrate continueranno ad andare in onda regolarmente, così come quelle di "Chi vuol essere milionario?"). Probabile l'assenza di Gerry dalle ultime puntate di "Tu sì que vales".