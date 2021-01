30 Gennaio 2021 | 12:24 di Angelo De Marinis

Dietro la famigerata busta di C'è posta per te, sabato 30 gennaio in prima serata su Canale 5, ci saranno il mitico Gianni Morandi e il calciatore della Roma e della Nazionale Niccolò Zaniolo accompagnato dalla madre Francesca. A inizio e fine puntata, i due saranno i protagonisti di due storie, tra le tante che Maria De Filippi racconterà in studio, del people show intervenendo in veste di “regalo” che i protagonisti fanno ai propri cari.