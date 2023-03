Gigi D’Alessio in campo… con gli Azzurri

C’è Italia-Inghilterra a Napoli, sfida per qualificarsi agli Europei 2024. Il cantante prima della partita intonerà l’Inno di Mameli. Forza Azzurri! Antonio de Felice







Comincia il cammino di qualificazione della nostra Nazionale di calcio al Campionato Europeo 2024 che si disputerà in Germania. Giovedì 23 marzo, allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli, l’Italia affronterà l’Inghilterra (gara valida per il Gruppo C che include anche Macedonia del Nord, Malta e Ucraina) con diretta su Rai1 dalle 20.30.

Una gara che si preannuncia complicata, ma gli Azzurri (campioni europei in carica) potranno contare su un “giocatore” in più visto che Gigi D’Alessio, da buon padrone di casa, intonerà l’Inno di Mameli prima della partita. Questo incontro ha una valenza di (doppia) rivincita per gli inglesi, reduci da due sconfitte contro gli Azzurri: brucia ancora la sconfitta nella finale degli Europei di quasi due anni fa, quando l’Italia si impose per 4 a 3 dopo i calci di rigore, proprio in Inghilterra e proprio nel mitico stadio di Wembley (era l’11 luglio 2021). Inoltre c’è stata anche la vittoria dei ragazzi allenati da Roberto Mancini per 1 a 0 lo scorso 23 settembre, che ci ha aiutato a passare il turno in Nations League.

Insomma, gli inglesi hanno più di un motivo per scendere in campo molto agguerriti e si affideranno anche all’imprevedibilità del loro capitano Harry Kane, che farà di tutto per mettere in difficoltà la nostra difesa e in particolare il portiere Gianluigi Donnarumma, che era stato fra i protagonisti della vittoria a Euro 2020. Ritornando alla Napoli di Gigi D’Alessio, gli Azzurri non mettono piede all’ex stadio San Paolo da quasi 10 anni. Era il 15 ottobre 2013 quando finì 2 a 2 contro l’Armenia per le qualificazioni ai Mondiali di Brasile 2014. A Napoli torniamo per la 26a volta: finora abbiamo raccolto 13 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte.