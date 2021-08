Gino Strada: l’omaggio della Rai

La programmazione radio, tv e digital per ricordare il fondatore di Emergency Gino Strada Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







Dopo la scomparsa improvvisa nel primo pomeriggio, all’età di 73 anni di Gino Strada, la Rai cambia programmazione con una serie di iniziative editoriali in tv, in radio e su RaiPlay. Oggi, venerdì 13 agosto, Rai1 ha raccontato l’impegno del fondatore di Emergency nel programma Estate in diretta, mentre alle 24 andrà in onda, in collaborazione con Rai Documentari, il documentario Jung - Nella terra dei Mujaheddin, girato tra il febbraio 1999 e la primavera del 2000 in Afghanistan, in occasione del viaggio che portò Gino Strada con Ettore Mo alla costruzione del primo presidio sanitario per i feriti della guerra ad Anabah. All’1.25 andrà in onda la puntata di Sottovoce del 22 novembre 2020 con l’intervista a Gino Strada. Su Rai3, alle 20, Blob avrà per un minuto un cartello di saluto a Gino Strada, mentre alle 20.50 verrà proposto Che tempo che fa - Omaggio a Gino Strada.

Inoltre tutte le testate informative, in particolare TGR Campania, TGR Lombardia e RaiNews24, inoltre, hanno dedicato e dedicheranno ampi servizi nelle edizioni dei telegiornali per commemorare la figura di Strada, e Rai Radio ha dato ampio spazio al ricordo del suo impegno e della sua straordinaria vita con spazi dedicati nei Gr e nelle trasmissioni, in particolare con uno Speciale Gr1 e all’interno di Fahrenheit su Radio3.

Sabato 14 agosto, invece, Rai Storia proporrà Medici di frontiera - Gino Strada, in onda alle 8.50 e in replica alle 11.50, 14.20 e 20.25. Si tratta di un omaggio tratto da Tv7 del 2001, nel quale Tiziana Ferrario incontra Gino Strada in una Kabul assediata dai talebani, dove l’ospedale dell’associazione umanitaria Emergency dava cura e assistenza a tutti i feriti del conflitto, principalmente donne e bambini.

Il portale Rai Cultura, infine, offrirà un ulteriore ricordo di Gino Strada con un ampio articolo e RaiPlay offre un’ampia collezione dedicata al ricordo di Gino Strada.