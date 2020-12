“Giochi da ragazze”: su Eurosport otto campionesse ci guidano alla scoperta dello sport

17 Dicembre 2020 | 14:39 di Giulia Ausani

Dal 25 dicembre al 15 gennaio su Eurosport va in onda "Giochi da ragazze", un nuovo programma in cui l'ex pattinatrice artistica Valentina Marchei va alla scoperta di otto diversi sport intervistando altrettante campionesse.

Nuoto, pallavolo, scherma, salto in alto, ginnastica artistica, pugilato, judo e tiro al volo: sono queste le discipline che vedremo nel programma, e Marchei proverà a cimentarsi in ognuna di esse per scoprirne segreti, regole e trucchi.

Programmazione

Lunedì 21 dicembre alle 14: nuoto con Federica Pellegrini a Livigno

Venerdì 25 dicembre alle 20: ginnastica artistica con Giorgia Villa a Brescia

Lunedì 28 dicembre alle 14: pugilato con Irma Testa ad Assisi

Venerdì primo gennaio alle 15.45: salto in alto Alessia Trost a Milano

Lunedì 4 gennaio alle 19.35: scherma con Rossella Fiamingo a Catania

Giovedì 7 gennaio alle 15.30: tiro al volo con Jessica Rossi a Crevalcore

Lunedì 11 gennaio alle 17.30: judo con Odette Giuffrida a Ostia

Venerdì 15 gennaio alle 16.20: pallavolo con Paola Egonu a Conegliano