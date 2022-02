Giornata contro il bullismo: la programmazione Rai

Su radio, tv e web contenuti mirati per raccontare e informare. La piccola zebra "Zibilla" testimonial Zibilla Credit: © Rai Lorenzo Di Palma







È la piccola zebra Zibilla la “testimonial” scelta da Rai Ragazzi per la Giornata Nazionale contro il bullismo e il cyber bullismo di lunedì 7 febbraio, un’importante iniziativa per sensibilizzare bambini e ragazzi su un tema di stretta attualità. La storia della piccola zebra “Zibilla” - che arriva in una nuova scuola e i compagni di classe non la accettano perché è diversa da tutti gli altri cavalli, compresi i suoi genitori, ma grazie a un leone trova la forza di essere sé stessa - andrà in onda in prima visione, alle 20.50 su Rai Yoyo.

Ma non sarà l’unico programma Rai che celebrerà la ricorrenza. Per l’intera giornata le trasmissioni di intrattenimento e approfondimento apriranno finestre sull’argomento, sia su Rai1 (“Uno Mattina”, “Storie Italiane”, “Oggi è un altro giorno”, “La Vita in diretta”), che su Rai2 (“Ore 14” e “Detto Fatto”) e Rai3 con “Elisir” e “Geo”, che per esempio ospiterà Mirko Cazzato, ventenne leccese cofondatore della startup “Mabasta – Movimento antibullismo animato da studenti adolescenti”.

Su Rai Gulp, sarà riproposto anche il cortometraggio di animazione “Babou” e la lotta al bullismo è inoltre uno dei temi delle serie “Jams” e “POV. – I primi anni”, di cui a breve arriveranno su Rai Gulp le nuove stagioni. Rai Scuola riproporrà la puntata di “#maestri” in cui Rosy Russo, fondatrice dell’associazione Parole O Stili, ha spiegato il fenomeno del cyberbullismo e i modi di difendersi; alle 12 “Il bullismo ti frega la vita”, speciale dedicato a uno spettacolo teatrale che racconta come nasce e come si combatte il bullismo; e un altro speciale, “I termini della rete” che analizzerà alcuni termini legati al cyberbullismo sotto il profilo penale, psicologico e sociale: Grooming, Sexting, Hater, Fake, Challenge e diritto all’oblio. Sei pillole da 5 minuti disponibili sul sito web di Rai Scuola e realizzate in collaborazione con la polizia postale, l’Università dell'Università di Roma La Sapienza e del dipartimento di giustizia minorile dell'asl Roma1.

Infine RaiPlay il 7 febbraio metterà in evidenza contenuti selezionati come i film “Infernet” di Giuseppe Ferlito, il premiatissimo “Wonder” con il giovane talento Jacob Tremblay o il cortometraggio “La stanza” di Giuseppe Alessio Nuzzo; le serie “Stalk”, che tratta i temi dello stalking e i lati oscuri della rete, “Nudes”, sul revenge porn, e “Tu non sai chi sono io 2”, storia di una ragazza che lotta contro il body shaming.